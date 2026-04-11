Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diogo Leite costa troppo, tanti problemi nella trattativa. E dall’Argentina arriva un altro nome 

Prezzo elevato per il centrale dell'Union Berlino: il club vira su altre piste
Carlo Roscito
2 min
TagsLazioMercato
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Prima sì, poi no. Affare chiuso, affare saltato. Adesso è di nuovo impasse per Diogo Leite. Trattativa bloccata e ripartita, fino alla nuova frenata e gli scenari possono cambiare di nuovo. La Lazio fa tiremmolla, sta provando a ingaggiare il centrale dell'Union Berlino, la sua situazione contrattuale è nota, si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Fabiani in conferenza aveva confidato i colloqui portati avanti a gennaio per il portoghese, a distanza di pochi giorni l'agente del classe 1999 aveva risposto al ds in modo piccato, negando accordi già trovati con il club biancoceleste. Al netto delle smentite, il gradimento tecnico è ancora in piedi, ma ci sarebbero da risolvere problematiche legate ai costi, in particolare alle commissioni. Il giocatore è libero di firmare per altre squadre, cerca l’accordo migliore. La richiesta di ingaggio sarebbe due milioni.

 

 

Lazio, le piste argentine

Nel frattempo la Lazio sta monitorando con attenzione il mercato argentino. Per la difesa da diverse settimane è stato accostato Lautaro Rivero, classe 2003, quattro anni più giovane di Diogo Leite. Contratto in scadenza nel 2028, nel suo caso andrebbe pagato il cartellino. Lo vuole l’Inter. Mancino pure lui, un indizio che potrebbe legare i nomi in questione al futuro di Romagnoli (vista anche la presenza in rosa di Provstgaard). Rivero non è l'unico giocatore del River Plate associato alla Lazio, in Sudamerica è stato scritto anche di un interesse per Ian Subiabre, esterno d'attacco classe 2007. Si muove su entrambe le fasce, finora in stagione ha disputato 12 partite nel Torneo d'Apertura, la metà giocate da titolare (1 gol e 2 assist).

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

La Lazio cerca colpi in ArgentinaSarri e quelle 31 Lazio messe in campo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS