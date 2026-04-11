Diogo Leite costa troppo, tanti problemi nella trattativa. E dall’Argentina arriva un altro nome 

Prima sì, poi no. Affare chiuso, affare saltato. Adesso è di nuovo impasse per Diogo Leite. Trattativa bloccata e ripartita, fino alla nuova frenata e gli scenari possono cambiare di nuovo. La Lazio fa tiremmolla, sta provando a ingaggiare il centrale dell'Union Berlino, la sua situazione contrattuale è nota, si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Fabiani in conferenza aveva confidato i colloqui portati avanti a gennaio per il portoghese, a distanza di pochi giorni l'agente del classe 1999 aveva risposto al ds in modo piccato, negando accordi già trovati con il club biancoceleste. Al netto delle smentite, il gradimento tecnico è ancora in piedi, ma ci sarebbero da risolvere problematiche legate ai costi, in particolare alle commissioni. Il giocatore è libero di firmare per altre squadre, cerca l’accordo migliore. La richiesta di ingaggio sarebbe due milioni.