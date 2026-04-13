Lazio, il tifo organizzato lascerà ancora vuoto lo stadio Olimpico? "Trasferte mai messe in dubbio, in casa..."

Continua l'aria di tensione in casa Lazio tra la società e il tifo organizzato. Da anni il presidente Lotito è bersagliato dai tifosi laziali, ma mai come in questa stagione la frattura è arrivata a un punto di non ritorno. Lo Stadio Olimpico, nelle partite casalinghe dei biancocelesti, è deserto, fatta eccezione per la partita di campionato contro il Milan. Il tifo organizzato della Lazio sta continuando a lasciare deserta la Curva Nord in segno di protesta e non sembra che la cosa si risolverà in breve tempo.

Lazio, la posizione del tifo organizzato sulla protesta"

Alcuni esponenti del tifo organizzato della Lazio sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale per ribadire la loro posizione sulla situazione: "Le trasferte non sono mai state messe in dubbio, né negli anni precedenti, né quest'anno e sicuramente neanche il prossimo anno". Attualmente però gli ultras biancocelesti non possono seguire la proprio squadra lontano dallo Stadio Olimpico dato il divieto in atto fino a fine stagione dopo gli scontri sull'A1 dello scorso gennaio contro altri ultras del Napoli: "Pensate cosa avremmo potuto fare in trasferta con la decisone di non entrare in casa. Solo a pensarci mi viene da piangere. Una tifoseria che ha rimepito il settore di Lecce a ridosso delle feste. Pensate che avremmo fatto a Firenze oggi".

"Avremmo fatto il fuoco a Bergamo per la semifinale di Coppa Italia"

Un divieto che non consentirà ai tifosi di seguire la Lazio in quella che sarà la partita più importante, finora, di una stagione con pochissime cose da salvare: "Pensate a Bergamo in semifinale di Coppa Italia. Avremmo fatto il fuoco. Non vediamo l'ora che finisca questa stagione e possiamo ricominciare ad andare in trasferta. In casa non lo so. Vedremo". Dunque se per le trasferte non ci sono mai stati problemi, se non quelli con la legge, i limiti per le partite casalinghe li deciderà solamente il tifo organizzato, che non assicura affatto che torneranno in Curva Nord con l'inizio della prossima stagione.