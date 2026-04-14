Lazio in lutto: è morta la moglie di Bruno Giordano, decisi ora e giorno del funerale
Il mondo Lazio è in lutto. E' morta Susanna, la moglie di Bruno Giordano. E' stato proprio l'ex attaccante biancoceleste a dare il triste annuncio attraverso la sua pagina Instagram: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma. Bruno, Marco e Rocco". Il messaggio è firmato anche da Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna.
Il messaggio della Lazio per la famiglia Giordano
Immediato il messaggio di cordoglio della Lazio che ha scritto: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie". Susanna era la seconda moglie di Bruno Giordano. Dalla prima unione con Sabrina Minardi (scomparsa l'anno scorso), l’ex attaccante aveva avuto una figlia.