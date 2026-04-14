Lazio in lutto: è morta la moglie di Bruno Giordano, decisi ora e giorno del funerale  

Il mondo Lazio è in lutto. E' morta Susanna, la moglie di Bruno Giordano. E' stato proprio l'ex attaccante biancoceleste a dare il triste annuncio attraverso la sua pagina Instagram: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma. Bruno, Marco e Rocco". Il messaggio è firmato anche da Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna.