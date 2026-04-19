Lazio, un segnale per la coppa

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Se Napoli doveva essere un test per la sfida all’Atalanta, Sarri può partire per Bergamo col sorriso sotto gli occhiali. Una Lazio così brillante e padrona non poteva neanche lui immaginarla, perfetta nello svolgere il compito assegnatole, pur se favorita dal gol segnato dopo appena sei minuti. Le cifre, impietose per il Napoli che non ha mai colto lo specchio della porta avversaria, dimostrano lo straordinario dominio della squadra romana, che può addirittura
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS