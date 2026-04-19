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domenica 19 aprile 2026
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Lazio, un segnale per la coppa© Getty Images

Lazio, un segnale per la coppa

Leggi il commento sulla vittoria biancoceleste al Maradona contro il Napoli
Franco Recanatesi
1 min
TagsLazioSarri
Lazio

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Tutte le notizie sulla squadra

Se Napoli doveva essere un test per la sfida all’Atalanta, Sarri può partire per Bergamo col sorriso sotto gli occhiali. Una Lazio così brillante e padrona non poteva neanche lui immaginarla, perfetta nello svolgere il compito assegnatole, pur se favorita dal gol segnato dopo appena sei minuti. Le cifre, impietose per il Napoli che non ha mai colto lo specchio della porta avversaria, dimostrano lo straordinario dominio della squadra romana, che può addirittura

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