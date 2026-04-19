Cori contro Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…”

La protesta dei tifosi della Lazio continua anche lontano dallo Stadio Olimpico , lasciato deserto o semideserto ormai da settimane. I supporters biancocelesti hanno intonato cori contro Lotito anche durante il concerto di Tommaso Paradiso , grande tifoso laziale. L'ex frontman dei Thegiornalisti si è esibito nella serata di sabato al Palazzo dello Sport a Roma davanti a 7500 spettatori, sold out sia la data di sabato che quella di domenica.

Pubblico protagonista al concerto di Tommaso Paradiso: cori contro Lotito e per la Lazio

Il cantante ha portato tutto suo repertorio con le grandi hit della sua carriera, da Questa nostra stupida canzone d'amore a Non avere paura, intervallata da qualche coro per la Lazio e contro Lotito intonati dal pubblico. Mentre per un attimo Paradiso è andato dietro le quinte, dal pubblico si leva un coro: "Lazio alè", urlato da tutto il Palasport. Cori che proseguono alla fine del live, ma stavolta un altro contro il presidente della Lazio Claudio Lotito. Sentendo il coro dal Palazzo dello Sport, Paradiso è uscito subito dicendo: "Ragazzi, se fate così col c***o che ci fanno fare lo stadio!".