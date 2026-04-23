Motta, ma chi sei?

Prima di scriverlo attendo tuttavia la verifica al Var. Sono sfinito dalle incertezze e dalle svolte tecnologiche di una partita in quattro tempi, orribile per un’ottantina di minuti ma fantastica dal gol di Romagnoli in poi. Le emozioni si sono concentrate nella parte conclusiva: la paratona di Motta su Scamacca, un’altra esultanza interrotta, quella di Raspadori, e altri sospiri di sollievo, sempre laziali. Quando tutto sembrava finito, tutto è ricominciato. Una volta di più. Infine i rigori, quattro parati da Edoardo, l’eroe di una serata che non dimenticherà.

Una cosa, una, Lotito l’ha azzeccata anche quest’anno ed è il ritorno di Sarri al quale ha - sì - nascosto il blocco del mercato e qualche altro dettaglio meno influente, ma ha garantito la più ampia (...) libertà di azione e reazione. Per addolcire la pillola dei mancati acquisti gli ha addirittura allungato il contratto dopo pochi mesi con l’intenzione, immagino, di limitarne le uscite verbali.

Non c’è riuscito, naturalmente: Sarri è Sarri. Per tutta la stagione Mau ha preso appunti non solo in panchina e al momento giusto si è trasformato nel primo critico della società e di una stagione compromessa in partenza.

Mentre le contraddizioni lotitiane si acutizzavano e esplodevano nella protesta dei tifosi, Sarri è andato per la sua strada provando a ottenere il massimo da una rosa monca, povera di realizzatori, e da giocatori poco adatti alla sua idea di gioco. Idea che ha subìto correzioni e adattamenti in funzione dell’avversario, della praticità, del risultato minimo. Ieri Sarri non ha vinto col gioco, ma col cuore.