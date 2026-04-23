Lazio tra finale di Coppa Italia e derby: la decisione dei tifosi e cosa farà la Curva Nord

La finale di Coppa Italia e il derby , in questo ordine di importanza. Al finale di stagione della Lazio sono rimaste due partite importanti: la prima, ça va sans dire, perché vale un trofeo dopo una semifinale al cardiopalma in cui il portierino Motta è diventato un eroe. La seconda, perché ne va della supremazia cittadina. La squadra di Sarri, però, potrà contare sulla spinta dei tifosi più caldi solamente nella finalissima di coppa contro l'Inter, non contro la Roma: questa la decisione dei gruppi organizzati della Lazio ufficializzata con un comunicato.

La Curva della Lazio: "Saremo alla finale di Coppa Italia"

La parte del comunicato sulla finale di coppa recita così: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa", firmato i gruppi del tifo organizzato. Dunque, il 13 maggio all'Olimpico la cornice di pubblico sarà davvero fantastica, a differenza della sfida contro la Roma.

I tifosi della Lazio: "Al derby non entriamo"

La data precisa ancora non è stata ufficializzata, ma la penultima giornata di campionato ha in programma il derby della Capitale in casa - formalmente - della Roma. Partita alla quale non prenderà parte il cuore pulsante del tifo laziale: "Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma – Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità. La nostra dignità vale molto di più di un derby La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla".