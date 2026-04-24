Motta pararigori tra scienza e magia: dal foglietto con i tiratori alla tecnica ingannevole

Dietro al Grande Slam di rigori di Edoardo Motta, il portierino-portierone, c’è la scienza antica e moderna della parata. Uno studio meticoloso dei rigoristi e l’effetto psicologico. Non sono stati miracoli, è stato lui a incanalare i tiri dell’Atalanta. Almeno tre su cinque. I preparatori Nenci e Viotti prima della serie di penalty hanno incollato sulla borraccia d’acqua di Edoardo un foglietto con le abitudini al tiro dei rigori della Dea. Nomi e caratteristiche. Motta gli ha dato una sbirciata, è stato uno spunto. Al resto ha pensato lui nei panni di “distrattore”, attuando una specie di tecnica di persuasione. L’effetto psicologico è noto come priming e sta in questo: l’esposizione a uno stimolo influenza la risposta a stimoli successivi, crea associazioni mentali che possono influenzare le scelte. Gli ultimi tre rigori chiariscono il concetto complesso. Motta, prima che Zappacosta tirasse, ha alzato il braccio destro e l’ha tenuto alto, poi si è tuffato a sinistra, dove guarda caso è stato indirizzato il tiro. Quando s’è presentato Pasalic sul dischetto, Motta ha alzato il braccio sinistro e si è tuffato a destra. Dove ha tirato il croato. L’ultima parata su De Ketelaere: braccio destro alto e tuffo a sinistra. Proprio dove ha calciato il belga. I primi due rigori li avevano tirati Raspadori e Scamacca. Motta non ha preso il primo, aveva deciso di tuffarsi a sinistra, ha cambiato all’ultimo ed è stato spiazzato. Il secondo l’ha tirato Scamacca, a destra. Preso da Motta, senza il trucchetto. «Sui guantoni non ci sono segreti. Ce ne sono altri ma non posso dirli. Meglio tenerli nascosti», l’ammissione a metà del portiere della Lazio nelle interviste da trionfatore. Ha spinto tutti a frugare nei suoi segreti.