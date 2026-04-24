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venerdì 24 aprile 2026
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Zoff, l'elogio a Motta: "Una semplicità spettacolare"

Intervista esclusiva all'ex tecnico e portiere: "Ha fatto cose incredibili con grande semplicità"
Marco Ercole
1 min
TagsLazioMottaZoff
Lazio

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Si è regalato una notte da favola, presto potrebbe regalarsi anche l'incontro che ha sempre sognato. Edoardo Motta, in un'intervista di un paio di mesi fa, non aveva avuto dubbi quando gli era stato domandato quale portiere del presente o del passato avrebbe voluto conoscere: «Direi Dino Zoff». Non Buffon, Neuer o Casillas, nomi a cui avrebbe pensato la maggior parte dei suoi coetanei. No, il portiere della Lazio ha

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