Marusic bandiera della Lazio: la prossima presenza sarà la 350ª!
Se stasera dovesse scendere in campo dal primo minuto o entrare a gara in corso nella sfida all'Olimpico contro l'Udinese, per Marusic si tratterebbe della 350ª presenza con la maglia della Lazio in tutte le competizioni.
Marusici sempre più nella storia della Lazio
Una cifra tonda che lo consoliderebbe al sesto posto assoluto nella classifica dei giocatori con più gettoni in maglia biancoceleste, dietro solamente a Radu (427), Favalli (401), Wilson (394), Negro (376) e Lulic (371). Tra l'altro il montenegrino ha già segnato un gol in passato all'Udinese, nel marzo 2021. Tornando al presente, lo stesso Marusic ha preso parte a due marcature (un gol e un assist) nelle ultime tre sfide all'Olimpico giocate dalla Lazio: tante quante ne aveva collezionate nelle precedenti 19 (due reti).