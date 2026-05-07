Lazio, piace Bayo del Gaziantep: la mossa di Lotito sul mercato

ROMA - Un altro nome per il reparto offensivo. È spuntato in Francia, è stato accostato Mohamed Bayo, attaccante di proprietà del Lilla, ora in prestito al Gaziantep. Il club turco potrebbe riscattarlo in estate per 4 milioni di euro per poi rivenderlo subito a una cifra più alta. Sui classe 1998, oltre alla Lazio, ci sarebbero anche Stoccarda, Friburgo, Celta Vigo, Fenerbahce e Besiktas. Concorrenza numerosa. In questa stagione ha collezionato 30 partite (2.304 minuti complessivi) realizzando 14 gol. Al conto vanno aggiunti 3 assist, la media importante ha acceso l’interesse di tante squadre. A Formello, Bayo a parte, viene monitorato il mercato ma vanno risolte prima le situazioni interne. C’è abbondanza a livello numerico. Dia dovrà essere riscattato dalla Salernitana dopo due anni di prestito (11,3 milioni di euro), Maldini sarà acquistato a titolo definitivo in caso di trionfo in Coppa Italia (per la qualificazione alle prossime competizioni europee). Per Ratkov sono stati spesi 14 milioni nella sessione di gennaio. Le mosse dipenderanno anche dalla permanenza di Sarri e se saranno seguite le sue indicazioni.