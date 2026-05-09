Lazio-Inter, la mossa dei tifosi: tutti insieme a Ponte Milvio per celebrare il gemellaggio

ROMA - Sono saliti a oltre 18.000 i biglietti venduti per Lazio-Inter di oggi, ma all'Olimpico non ci saranno i gruppi organizzati delle due tifoserie. Per loro il ritrovo è fissato a Ponte Milvio, dove seguiranno insieme la gara. Quelli biancocelesti nella giornata di ieri hanno richiesto a Pedro (non alla società) di avere l'opportunità di salutarlo sotto la Nord dopo il match di Coppa Italia, così da concedergli il giusto tributo nell'ultima partita casalinga della stagione a cui parteciperanno.