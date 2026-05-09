Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 9 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio-Inter, la mossa dei tifosi: tutti insieme a Ponte Milvio per celebrare il gemellaggio

Sono solo 18mila i biglietti venduti per la gara di oggi tra biancocelesti e nerazzurri: tutti i dettagli
Marco Ercole
1 min
TagsLazioInter
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Sono saliti a oltre 18.000 i biglietti venduti per Lazio-Inter di oggi, ma all'Olimpico non ci saranno i gruppi organizzati delle due tifoserie. Per loro il ritrovo è fissato a Ponte Milvio, dove seguiranno insieme la gara. Quelli biancocelesti nella giornata di ieri hanno richiesto a Pedro (non alla società) di avere l'opportunità di salutarlo sotto la Nord dopo il match di Coppa Italia, così da concedergli il giusto tributo nell'ultima partita casalinga della stagione a cui parteciperanno.

Martedì tutti da Mattarella

Martedì prossimo, vigilia della finale, alle 18.45 Sarri e un calciatore della Lazio si presenteranno in conferenza stampa all'Olimpico. A seguire, alle 19, toccherà a Chivu e un giocatore dell'Inter. Entrambe le squadre saranno prima ricevute da Mattarella al Quirinale.  

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio-Inter, il pronosticoLazio, piace Bayo del Gaziantep

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS