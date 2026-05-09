Lazio-Inter, i convocati: un ritorno e un forfait per Sarri

Un rientro a sorpresa e un forfait per Maurizio Sarri. In vista della sfida contro l'Inter, in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico biancoceleste può contare sul ritorno di Samuel Gigot, che rientra dopo quasi un anno nell'elenco dei convocati. Ma allo stesso tempo, dovrà rinunciare a Mattia Zaccagni, che si è fermato dopo l'allenamento di ieri e resterà a riposo.