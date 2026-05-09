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Lazio-Inter, i convocati: un ritorno e un forfait per Sarri

Il tecnico biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori disponibili per la sfida contro i nerazzurri
2 min
TagsLazio-InterconvocatiSarri
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Un rientro a sorpresa e un forfait per Maurizio Sarri. In vista della sfida contro l'Inter, in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico biancoceleste può contare sul ritorno di Samuel Gigot, che rientra dopo quasi un anno nell'elenco dei convocati. Ma allo stesso tempo, dovrà rinunciare a Mattia Zaccagni, che si è fermato dopo l'allenamento di ieri e resterà a riposo.

 

 

Gigot, dall'Inter all'Inter

L'ultima presenza di Samuel Gigot con la maglia della Lazio risale al maggio dello scorso anno, proprio contro l'Inter. Marco Baroni, che sedeva sulla panchina della squadra biancoceleste, lo inserì nel finale. Il centrale francese è stato tormentato da una serie di problemi fisici ed ha saltato diversi mesi. Sarri potrà contare su una risorsa in più in questo finale di stagione.

Lazio-Inter, i convocati di Sarri

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro l`Inter (ore 18:00).

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

 

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