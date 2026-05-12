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La Lazio regala a Mattarella la medaglia del 50° anniversario del primo scudetto biancoceleste

In occasione dell'incontro che si è tenuto al Quirinale, è stato consegnato, un omaggio al Presidente della Repubblica
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TagsMattarellaLaziocoppa italia
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La Lazio, nella giornata di oggi 12 maggio, giorno prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter, ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Nell'incontro istituzionale, la Lazio, ha consegnato un omaggio a Mattarella; in occasione del 50° anniversario del primo scudetto laziale, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno coniato una medaglia commemorativa, per celebrare lo scudetto vinto dalla Lazio, nella stagione 1973-1974. La medaglia è stata consegnata al Presidente Mattarella durante l'incontro. Prima dell'incontro istituzionale al Quirinale, la Lazio, ha annunciato che avrebbe consegnato la medaglia tramite un comunicato ufficiale. Nel comunicato, si possono leggere anche le parole di rispetto, che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso nei confronti di Mattarella: "Desideriamo esprimere, anche attraverso questo gesto simbolico, il profondo rispetto della Lazio verso le Istituzioni della Repubblica e verso il presidente Mattarella, figura di equilibrio e riferimento per l'intero Paese. La medaglia del cinquantesimo anniversario del nostro primo Scudetto rappresenta un pezzo della storia sportiva italiana e della memoria collettiva della nostra comunità".

 

 

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