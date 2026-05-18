Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lotito: "Sarri ha ancora due anni con la Lazio, ma nessuno è indispensabile"

Le parole del presidente biancoceleste dopo il derby perso: "Stagione assurda, non ho mai visto nulla di simile"
2 min
TagsLotitoSarriLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Sarri, i tifosi, il futuro: Lotito torna a parlare dopo la finale di Coppa Italia e il derby persi. Per la Lazio sono stati giorni complicati e difficili che si sono trasformati in un incubo, ma il numero uno biancoceleste guarda lontano e con grande ottimismo, pensando già alla prossima stagione. Con o senza Sarri però? "Il club ha ingaggiato Sarri con un contratto triennale, quindi ha ancora due anni, e con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento. Ho imparato anche che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida", ha dichiarato Lotito in un'intervista a SportMediaset.

Lotito: "Dal 2027 Lazio più forte"

Lotito ha aggiunto: "Per un presidente non avere i propri tifosi non è una cosa positiva, ma nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali, uno fa di necessità virtù. Purtroppo i tifosi seguono interessi passionali, non hanno la capacità di aspettare. Dal 30 novembre 2027 la Lazio acquisterà una forza economica importante perché avrà cessato di pagare tutti i debiti, ovvero 550 milioni, e avrà una cassa maggiore che potrà utilizzare per poter fare nuovi investimenti per renderla competitiva. Nel momento in cui si concretizzera' il progetto stadio, si modifichera' il DNA della società".

Lotito: "Stagione assurda, mai visto niente di simile"

"Questa per la Lazio è stata una stagione assurda", ha anche detto Lotito. "Tra infortuni ed episodi contrari, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, spero di aver messo alle spalle quest'annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio", ha concluso.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Un derby in salitaMoviola derby Roma-Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS