Pedro lascia la Lazio, la lettera ai tifosi: "Per sempre nel mio cuore"

Il lungo addio di Pedro alla Lazio vedrà il suo epilogo sabato sera, in occasione dell'ultima di campionato all'Olimpico contro il Pisa e il campione spagnolo non finisce più di ringraziare l'ambiente biancoceleste, che dal 2021 lo ha accolto nonostante arrivasse dall'altra sponda del Tevere, coccolandolo amorevolmente e godendosi le ultime prodezze di una carriera da numero uno assoluto, nel corso della quale ha vinto, da protagonista, tutto quello che c'era da vincere, tranne nella capitale, dove non è riuscito suo malgrado a collezionare l'ennesimo titolo. Un cruccio che lo stesso canario sottolinea in una lunga ed emozionante lettera, con la quale si congeda sottolineando però il pieno d'amore raccolto dal popolo laziale.

"La Lazio una famiglia"

Prima l'abbraccio con la Curva Nord nonostante la sconfitta nella finale di Coppa Italia con l'Inter, poi uno scorcio di derby a ricordargli il suo percorso, quindi la sera di gala che si è regalato con i compagni di squadra, infine il congedo, pesando ogni parola: "Oggi è un giorno molto triste per me perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della storia gloriosa di questo club. È vero che non ho portato trofei a questa che considero una casa meravigliosa, ma ho sempre difeso questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori. Ogni volta che entravo in campo ho alzato lo sguardo, ammirando fiero il nostro popolo. Ogni emozione vissuta, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente".

"Per sempre uno di voi"

L'ultima di Pedro in biancoceleste, con tutta probabilità, vedrà un Olimpico desertificato dalla protesta ad oltranza della tifoseria nei confronti del presidente Lotito, e il 'ragazzo' di Santa Cruz non nasconde che avrebbe sognato un altro tipo di finale, ma con la sincerità che lo contraddistingue mostra anche lo stesso rispetto espresso da Sarri per la gente laziale: "Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto tutti allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che quest'anno è stato difficile e complicato per tutti, rispetto al massimo la vostra decisione. È stato un vero onore vestire questa maglia e stemma sul mio petto, auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò il club sempre nel mio cuore. Uno di voi, sempre forza Lazio".