Lotito, Lazio senza amore

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Claudio Lotito è un esperimento sociale. È una sorta di candid camera per vedere l’effetto che fa. Una bomba lanciata nell’universo calcio dove tutto - da sempre - almeno a livello propagandistico ruota attorno ai tifosi. Perché, sia pur rimanendo al livello meno romantico, i clienti sono loro. I fruitori dello spettacolo sono loro. Gli appassionati al film sono loro. Eppure da anni, diciamo anche da sempre, ossia da quel 19 luglio 2004,
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