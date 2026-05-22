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venerdì 22 maggio 2026
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Lotito, Lazio senza amore

Il malumore della piazza per un presidente che ha paura di innamorarsi del calcio
Massimiliano Gallo
1 min
TagsLotitoLazio
Lazio

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Tutte le notizie sulla squadra

Claudio Lotito è un esperimento sociale. È una sorta di candid camera per vedere l’effetto che fa. Una bomba lanciata nell’universo calcio dove tutto - da sempre - almeno a livello propagandistico ruota attorno ai tifosi. Perché, sia pur rimanendo al livello meno romantico, i clienti sono loro. I fruitori dello spettacolo sono loro. Gli appassionati al film sono loro. Eppure da anni, diciamo anche da sempre, ossia da quel 19 luglio 2004,

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