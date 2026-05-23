La grande tristezza

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma certi sarebbe meglio che se ne stessero dove sono e non tornassero più. Poi c’è sempre la filosofia delle minestre riscaldate eccetera eccetera. Quella di Sarri con la Lazio è una storia che finisce così, nella penombra della malinconia, partita contro il Pisa retrocesso, tremila in tribuna, un irrespirabile sentore di rabbia e rancori. Le parti si rinfacci