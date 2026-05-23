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La grande tristezza

"Hanno scritto le grandi penne che non bisognerebbe mai tornare dove si è stati felici. Sarri l’aveva mai letta questa?": il commento di Cristiano Gatti
Cristiano Gatti
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma certi sarebbe meglio che se ne stessero dove sono e non tornassero più. Poi c’è sempre la filosofia delle minestre riscaldate eccetera eccetera. Quella di Sarri con la Lazio è una storia che finisce così, nella penombra della malinconia, partita contro il Pisa retrocesso, tremila in tribuna, un irrespirabile sentore di rabbia e rancori. Le parti si rinfacci

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