La grande tristezza

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Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma certi sarebbe meglio che se ne stessero dove sono e non tornassero più. Poi c’è sempre la filosofia delle minestre riscaldate eccetera eccetera. Quella di Sarri con la Lazio è una storia che finisce così, nella penombra della malinconia, partita contro il Pisa retrocesso, tremila in tribuna, un irrespirabile sentore di rabbia e rancori. Le parti si rinfacci
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