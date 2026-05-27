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Lazio, Cataldi operato di pubalgia: "Intervento ok". Sarà pronto per la preparazione

Lazio, Cataldi operato di pubalgia: "Intervento ok". Sarà pronto per la preparazione

Il capitano biancoceleste si è sottoposto ad un intervento chirurgico a Barcellona per risolvere i problemi che l'hanno tenuto ai box nel finale di stagione
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Operazione riuscita, Cataldi sta bene. Il centrocampista della Lazio si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo avevano costretto a saltare la parte finale del campionato. Sui social ha scritto: "Intervento andato, tutto ok", aggiungendo un cuore celeste e un'aquila alla foto che lo ritrae sorridente e con il pollice alzato in un letto d'ospedale. L'operazione è stata eseguita a Barcellona, ma nei prossimi giorni l'ex Genoa tornerà in Italia per iniziare subito il percorso di recupero, che prevederà anche nuovi ritorni in Spagna per verificare i progressi.

Cataldi, obiettivo precampionato

L'operazione non è era più rinviabile. Di fatto, Cataldi non ha più giocato dal 2-0 in casa del Napoli del 18 aprile, quella è stata la sua ultima partita. Da lì il problema si è fatto più invalidante tanto da costringerlo ai box e poi all'operazione. Ora, l'obiettivo di Danilo è farsi trovare pronto per il ritiro precampionato e mettersi a disposizione del nuovo allenatore ovvero, in attesa della firma e dell'ufficialità, l'ex ct azzurro Gennaro Gattuso, che dovrebbe prendere il posto di Maurizio Sarri, al passo d'addio.

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