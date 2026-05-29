La Lazio pronta a godersi la nuova piazza della Libertà: al via i lavori

Mercoledì mattina sono iniziati i lavori per la riqualificazione di Piazza della Libertà. A occuparsene la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, la Polisportiva e le sue sezioni, con atleti, tecnici e dirigenti, assieme ai gruppi del tifo organizzato e agli appassionati biancocelesti. Un intervento reso possibile grazie al sostegno di Caput Mundi - Next Generation EU, progetto del PNRR promosso dal Ministero del Turismo e dal supporto del Municipio I di Roma Capitale. L'obiettivo è rendere il Giardino di Piazza della Libertà più accessibile, inclusivo e vivibile per tutti, con nuovi viali pedonali, collegamenti più agevoli, una nuova area sportiva, interventi di messa in sicurezza e recupero della pavimentazione storica.