Lazio, oggi quei 25.000 non ci sono più

È finita così, malissimo, come una coppia che fa del proprio cammino un litigio. Neanche Sandra e Raimondo. Neanche Totti e Ilary. Mi ero chiesto, la scorsa estate, perché il presidentissimo avesse richiamato nel suo regno una forte personalità sapendo che l’avrebbe ricoperto di bugie e di bluff; e perché l’allenatore con la cicca avesse accettato di rinnovare un matrimonio che già una volta era fallito. A distanza di