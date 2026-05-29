Lazio, oggi quei 25.000 non ci sono più

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È finita così, malissimo, come una coppia che fa del proprio cammino un litigio. Neanche Sandra e Raimondo. Neanche Totti e Ilary. Mi ero chiesto, la scorsa estate, perché il presidentissimo avesse richiamato nel suo regno una forte personalità sapendo che l’avrebbe ricoperto di bugie e di bluff; e perché l’allenatore con la cicca avesse accettato di rinnovare un matrimonio che già una volta era fallito. A distanza di
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