Baroni: "Alla Lazio tornerei a piedi. L’offesa di Lotito? Non mi ha fatto effetto"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Alle soglie di novembre, a pochi minuti da Napoli-Inter, l’abbronzatura multistagionale del canottiere di celebrato corso Galeazzi Gian Piero abbacina il tunnel del San Paolo. Ha un microfono in mano. È bravissimo. Qualcuno, alle sue spalle, riprende ogni cosa. Maradona abbraccia la figlia, Bergomi insegue con la memoria i giorni del Sarriá, i carabin
Sblocca tutta l'intervista esclusiva
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS