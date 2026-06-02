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martedì 2 giugno 2026
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Baroni: "Alla Lazio tornerei a piedi. L’offesa di Lotito? Non mi ha fatto effetto"

Intervista esclusiva all'ex tecnico biancoceleste che, con 'Il Corriere dello Sport - Stadio', ha rotto il silenzio: tutti i dettagli
Malcom Pagani
1 min
TagsbaroniIntervista
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Alle soglie di novembre, a pochi minuti da Napoli-Inter, l’abbronzatura multistagionale del canottiere di celebrato corso Galeazzi Gian Piero abbacina il tunnel del San Paolo. Ha un microfono in mano. È bravissimo. Qualcuno, alle sue spalle, riprende ogni cosa. Maradona abbraccia la figlia, Bergomi insegue con la memoria i giorni del Sarriá, i carabin

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