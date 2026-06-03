La contestazione a Lotito arriva ovunque: "Libera la Lazio" dal ring della Wwe

Il "Libera la Lazio" arriva al Wwe

Tutto vero, perché durante un evento della Wwe, l'azienda statunitense di intrattenimento, che tra le altre attività ha importato anche e soprattutto la wrestle-mania in Italia, è spuntato un cartello, più che uno striscione, recante l'ormai iconica scritta "Libera la Lazio". Uno slogan che ormai da oltre dieci anni caratterizza la buona parte della tifoseria biancoceleste, esausta della ventennale presidenza Lotito, e che da mesi è tornata ad attivarsi per caldeggiare un cambio di proprietà, che possa riportare la squadra a lottare per gli obiettivi che le competono.