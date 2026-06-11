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Nuovi contatti tra Lazio e Bayern Monaco per Asp: Lotito vuole ringiovanire la rosa a saldo zero

Si lavora per arrivare a un accordo per il trequartista danese: tutti i dettagli
Carlo Roscito
4 min
TagsLazioCalciomercato
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ROMA - Asp Jensen e i suoi fratelli. Lazio da linea verde, tutti giovani gli obiettivi cercati (realmente) o accostati (esageratamente). Compito doppio, quello di Fabiani: rinforzare e ringiovanire la rosa. Doppiamente complicato, quindi, visto il probabile mercato a saldo zero. Costringerà la Lazio a gestire il budget a seconda delle uscite, calibrando i margini di manovra per distribuire i milioni di euro a disposizione in estate. Jonathan Asp Lensen del Bayern Monaco è l'ultimo nome attenzionato, baby come gli altri nella lista di mercato. Dialoghi in corso con i tedeschi per il classe 2006. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Grasshopper per trovare quella continuità in campo che non avrebbe ottenuto in Bundesliga. Trequartista o esterno offensivo (soprattutto a sinistra), nelle giovanili utilizzato anche da mezzala. 

La Lazio ai giovani

Ragazzo talentuoso, abile nel dribbling e nel tiro. In Svizzera è esploso segnando 9 reti in 40 presenze, al conto ha aggiunto 9 assist. Vizio del gol e visione di gioco. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club in Europa, i primi naturalmente in Germania e Svizzera. Ma su di lui ci sarebbero anche squadre francesi e inglesi. La Lazio, per spuntarla, deve sfruttare i buoni rapporti con il suo entourage - lo stesso di Isaksen e Provstgaard - e con il Bayern Monaco, con cui a gennaio 2025 aveva trattato e chiuso l'arrivo in prestito di Arijon Ibrahimovic (2005), mai utilizzato nei 6 mesi con Baroni.  

Ricerca

C'è una possibile via preferenziale. Asp è cresciuto nel Vejle (come Provstgaard) e nel Midtjylland (come Isaksen). A Formello troverebbe i due connazionali, potrebbero aiutarlo ad ambientarsi. Poi, ovviamente, si dovranno fare i conti con l'eventuale salto in Serie A. Lotito e Fabiani, per la stessa posizione, hanno già acquistato Przyborek a gennaio scorso. Il polacco è uno dei calciatori che Gattuso dovrà valutare, con Sarri il classe 2007 ha trovato l'esordio soltanto nell'ultima giornata (inutile) di campionato. Asp è una traccia di mercato concreta, ha il contratto in scadenza nel 2028, potrebbe pure muoversi nuovamente in prestito. I siti di riferimento valutano il suo cartellino intorno ai 5 milioni.  

Età

Sotto osservazione anche Isak Bjerkebo, 2003 del Sirius. Al momento è il miglior marcatore del campionato svedese, ha realizzato 9 gol (più 2 assist) in 10 partite. Ala sinistra o destra, uno dei tanti under 23 nell'elenco degli obiettivi. Ringhio ha bisogno di sicurezze e non solo scommesse. La scorsa stagione l'età media dei calciatori schierati dalla Lazio è stata la quarta più alta della Serie A: 27,7 anni, dietro solo a Napoli (28,1), Cremonese (27,9) e Inter (27,8). Nelle cinque top leghe europee sono state più "vecchie" solamente Rayo Vallecano (28,7), Getafe (28) e Real Oviedo (27,8). C'è bisogno di rinnovare e migliorare, ecco perché perché è scattata la ricerca di profili giovani per tutti i reparti. In difesa Coppola del Brighton (2003), Chiarodia del Borussia Monchengladbach (2005) e Lautaro Rivero del River Plate (2003). Per l'attacco è spuntato il sogno (proibito) Duran, ex Aston Villa, comprato a gennaio 2025 dall'Al Nassr per più di 70 milioni: ne guadagna 10 di ingaggio, può arrivare solo in prestito con lo stipendio pagato dal club arabo. Facile a dirsi. 

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