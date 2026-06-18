Provedel all’Inter: cosa manca alla Lazio per chiudere la trattativa

Adesso manca solo l’ultimo via libera da parte di Claudio Lotito . L’Inter è a un passo da Ivan Provedel per un esborso da tre milioni in favore della Lazio e un accordo con il portiere per un contratto triennale a poco più di 1,5 milioni a stagione, non lontano dalle cifre che percepisce il nuovo titolare Josep Martinez. Come detto, l’intesa con i biancocelesti è in attesa di essere vidimata dal presidente laziale, ma ieri l’agente dell’estremo difensore, Gianni Rava, era nella sede nerazzurra a Milano per trovare l’ultimo incastro sulle cifre. «Siamo fiduciosi, verrà all’ Inter per giocarsi le sue carte - ha detto il procuratore - Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe una chiusura del cerchio. Siamo molto vicini alla chiusura del trasferimento». Sulla carta il friulano trentaduenne arriverebbe da vice di Martinez, portando la sua esperienza per riempire il vuoto lasciato da Sommer, a cui non è stato rinnovato il contratto.

Dentro o fuori?

La riserva, invece, non è ancora stata sciolta da De Vrij, dopo che l’Inter ha dato disponibilità a rinnovare il contratto a cifre circa dimezzate rispetto all'accordo in scadenza. Il difensore olandese ha tre offerte sul tavolo, due dall’Europa e una dall’Arabia Saudita, e al momento nella sua testa sembra prevalere l’idea di andare altrove con l’ambizione di giocare di più. L’addio di Acerbi potrebbe aprirgli più spazi rispetto al passato, anche se questo elemento ulteriore sembra non bastare. La scelta non è facile perché l’ex Lazio è molto legato all’Inter e a Milano, ma allo stesso tempo il club nerazzurro non si farà trovare impreparato in caso di separazione. Oltre a Solet bisognerebbe aggiungere alla rosa un altro difensore e si tratterebbe comunque di un’operazione a costi limitati con l’obiettivo di non lasciare sguarnita la retroguardia a livello numerico.