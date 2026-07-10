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venerdì 10 luglio 2026
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Lazio, l’equivoco del saldo zero

Lotito sta facendo il vuoto e oggi i biancocelesti sembrano un club da evitare
Franco Recanatesi
1 min
TagsLazioLotito
Lazio

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La Lazio che lunedì comincerà la stagione con il ritiro a Formello sarà la Lazio più povera della gestione Lotito. Spulciando fra i 29 convocati fai fatica a trovare qualche giocatore da copertina. I più qualificati sono Rovella

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