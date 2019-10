Lecce, Liverani: "Umiltà, coraggio e personalità col Milan"

LECCE - “Le convocazioni in Nazionale sono servite a qualche mio giocatore, ad altri meno visto che non hanno trovato spazio e, magari, questi giorni sarebbero serviti di più ad allenarsi con la squadra. Credo che anche il mio collega del Milan avrà avuto le mie stesse problematiche". Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato così alla vigilia del prossimo impegno di campionato, contro il Milan: "Domani il Milan andrà affrontato con umiltà, coraggio, attenzione e personalità. Nei 90 minuti ci saranno dei momenti in cui soffrire ed altri in cui dovremo essere bravi a fare soffrire loro. Se avremo la forza ed il coraggio di difenderci ed attaccare creando dei problemi, solo così potremo raggiungere un risultato positivo. Non credo che solo difendendoti si riesca a fare punti. Il mio è un gruppo molto intelligente e sensibile. Possiamo anche perdere come successo con Inter e Roma ma non possiamo farlo, invece, come a Bergamo, dove non mi è piaciuto l’atteggiamento".

