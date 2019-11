Liverani promuove il Lecce: "Crescita esponenziale, avanti così!"

LECCE - La trasferta di Roma con la Lazio, nonostante la sconfitta, ha lasciato tante consapevolezze a Fabio Liverani e il suo Lecce: “Della prestazione di domenica scorsa a Roma salvo tante cose - ha spiegato il tecnico giallorosso al sito ufficiale del club salentino , abbiamo giocato una gara a viso aperto, creando tante occasione contro una squadra forte e mostrando una buona qualità nelle giocate. Poi ci sono stati degli errori individuali come in occasione del primo e del secondo gol subito. Concedere qualcosa alla Lazio era inevitabile, però abbiamo avuto tantissime occasione, certo dopo il rigore è cambiato tutto lo spartito. Il secondo gol annullato a Lapadula? Il mio pensiero è tale e quale a quello della società". La ripresa del campionato presenterà un avversario molto difficile. Al "Via del Mare", infatti, arriverà il lanciatissimo Cagliari: "Oramai siamo abituati ad affrontare le squadre nel loro momento migliore. Ad oggi il Cagliari esprime il miglior calcio e lo affronteremo come al solito, come tutte le squadre, concentrandosi, comunque, su noi stessi. La nostra crescita è continua ed è la cosa più importante. E’ esponenziale, tutti i giocatori stanno migliorando e dobbiamo proseguire su questa linea” ha concluso il tecnico giallorosso.