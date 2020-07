LECCE - "Mi avete rotto il ca... Voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure": è lo sfogo via social di Panagiotis Tachtsidis: il centrocampista del Lecce, attraverso una story di Instagram ha reagito rispondendo in questo modo le critiche di alcuni tifosi, rivolte alle sue recenti prestazioni: "L'unica cosa di cui mi frega - prosegue il commento di Tachtsidis - è il gruppo e allora cominciate a stare un po' zitti".

