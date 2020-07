Lecce, Liverani: "Dispiace aver steso il tappeto rosso alla Fiorentina"

LECCE - "Fisicamente abbiamo pagato gli impegni ravvicinati. Diventa difficile giocare in continuazione. Farias era affaticato, così come Babacar. Erano stanchi Barak e Mancosu, siamo in difficoltà e contati". Così il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, dopo la sconfitta con la Fiorentina: "Abbiamo 13-14 giocatori. Dopo due ottime prestazioni con Lazio e Cagliari, gli stessi giocatori non erano molto in partita, fisicamente e mentalmente. E con squadre di qualità come la Fiorentina, gli errori li puoi pagare cari. Conosciamo il nostro percorso: domani vediamo Torino-Genoa, poi ci prepariamo allo scontro diretto col Genoa. Sono partite che si preparano da sole: sarà uno scontro diretto alla pari, una finale da non perdere. La mente farà la differenza, chi sarà più lucido correrà meno rischi. Poi però ci saranno altre quattro partite e altri 12 punti in palio:sono tanti".

Chiesa e Cutrone trascinano la Fiorentina: 3-1 al Lecce

Ripartire

"Bisogna ricaricare le pile, cercheremo di fare il massimo e di recuperare chi ha giocato tanto. Dispiace aver steso il tappeto rosso alla Fiorentina: gli errori si pagano tanto. Non abbiamo il tempo di lavorare sugli errori giocando ogni tre giorni. Lapadula? Non è la soluzione ai problemi, viene da un lungo tempo di inattività.Ribery? Non lo scopro io, uno come lui sposta gli equilibri. Futuro? Parliamo solo delle prossime cinque partite, c'è da compiere un nuovo miracolo sportivo. Falco? Domani lo valuteremo ha un problema che si porta dietro da tempo. Questo Lecce può perdere e vincere con tutti, è tutto puù complicato in questo periodo post pandemia: oggi avevo 4/5 giocatori di Primavera. Non è una scusante, sono difficoltà oggettive. Quando si pensa che questa squadra non possa farcela, allora tiriamo fuori forze che stupiscono. E sono convinto che in queste cinque partite stupirà tanti ancora".

