LECCE - Il Lecce si è rimesso al lavoro in vista del match di sabato prossimo sul campo del Sassuolo. Doppia seduta nella giornata odierna per i giallorossi. Tutti a disposizione di Baroni, ad eccezione di Dermaku e Cetin che hanno lavorato in differenziato. Domani mattina è in programma una seduta di allenamento.