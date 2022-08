Lecce, Baroni: "E' mancata convinzione sotto porta. La prestazione mi fa ben sperare"

REGGIO EMILIA - Marco Baroni tecnico del Lecce, ha commentato il secondo ko consecutivo dei salentini. Dopo l'Inter, questa volta è il Sassuolo, al Mapei Stadium, ad avere la meglio (1-0). "Credo che la squadra ha approcciato bene, abbiamo concesso un po’ troppo palleggio, senza però correre troppi rischi. Non entriamo ancora in area di rigore con cattiveria e determinazione. La prestazione mi è piaciuta, ma commettiamo degli errori tecnici sbagliando troppi cross. Sono cose da correggere ma la squadra è stata convincente anche oggi. Il gol di Berardi è stato il colpo del campione. Blin e Baschirotto? Molto bene pur essendo centrali adattati. Abbiamo avuto anche oggi delle occasioni importanti e dobbiamo essere più determinati sotto porta, ci manca questo. La differenza l’ha fatta anche la giocata di un campione, ha fatto un tiro meraviglioso. L’atteggiamento però è giusto e quello che mi interessa è che la squadra ha dato tutto, con convinzione, tenendo bene il campo. È una buona base su cui lavorare. Le difficoltà che avremmo incontrato le conoscevamo ma non ci spaventano, abbiamo davanti a noi una salita ripida ma la possiamo scalare”.