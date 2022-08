Lecce, la mossa vincente di Baroni: "Marcare a uomo Lobotka"

NAPOLI - "Siamo una squadra giovane, non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita e ho scelto di fare molti cambi. Noi abbiamo bisogno di giocare con ritmo, con l'Empoli avevano speso molto. Ma loro sanno di dover scendere in campo con coraggio". Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico del Lecce, Marco Baroni, dopo la gara con il Napoli: "Abbiamo faticato nei primi minuti, poi ci siamo liberati fino a che avevamo energie. Non ci dobbiamo dimenticare che avevamo Pezzella alla prima partita e che Tuia rientrava da un infortunio. Ci sono delle cose da mettere insieme e questi ragazzi devono giocare. C'è stato un momento della partita in cui ho deciso di andare a marcare Lobotka a uomo. Facendolo riuscivamo ad avere dietro palloni più facili da leggere, e i difensori sono stati molto bravi: la squadra ha tenuto bene. La punizione di Zielinski? Eravamo mal posizionati, non è facile comunicare in quelle situazioni. Anche sotto questo punto di vista i ragazzi devono crescere. Colombo? Ha un gran potenziale, ci lavoriamo, deve liberarsi dalle pressioni. Lavoriamo su di lui, deve acquisire padronanza del ruolo. Il gol non è una sorpresa, ha fatto una prestazione buona. Noi cerchiamo di costruire un'identità, ci serve. La squadra è partecipativa e i più esperti danno l'esempio. Ora dobbiamo lavorare mettendo questo risultato alle spalle per affrontare una gara impegnativa che ci giocheremo", ha concluso Baroni.