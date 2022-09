LECCE - Il Lecce di mister Baroni è tornato in campo nel pomeriggio per preparare la sfida contro la Cremonese, in programma domenica al Via del Mare. Assente il nazionale Helgason (impegnato questa sera nella gara Albania-Islanda), mentre è rientrato dalle fatiche con la nazionale under 21 l'attaccante Colombo. Buone notizie per i giallorossi, che hanno ritrovato in gruppo Di Francesco. Lavoro personalizzato invece per Banda, Brancolini e Ceesay. Domani seduta mattutina all'Acaya.