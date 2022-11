LECCE - Al Via del Mare proseguono gli allenamenti del Lecce in vista dell'anticipo di Serie A contro l'Udinese in programma venerdì sera. Baroni può contare sul recupero di Bistrovic a centrocampo, ancora differenziato per Pongracic. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Seduta d’allenamento al mattino per i giallorossi, che si sono ritrovati al Via del Mare per proseguire la preparazione in vista della gara di venerdì sera a Udine. Bistrovic è tornato ad allenarsi regolarmente. Pongracic ha lavorato in differenziato, con Dermaku e Tuia che hanno svolto un lavoro personalizzato. Pezzella, che si è allenato regolarmente, si è sottoposto a radiografia, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una frattura alla falange basale del quarto dito della mano destra. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare".