Lecce, Baroni: "Diversi dubbi di formazione. Gendrey è da valutare"

LECCE - In vista del match in programma domani al Ferraris contro la Sampdoria e valevole per la quindicesima giornata di Serie A, ha parlato così l'allenatore del Lecce, Marco Baroni: "Affronteremo la terza gara di questo mini ciclo dopo Udinese e Atalanta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto mi preme dire che ci sono state le prestazioni. Ora c’è un appuntamento difficile come lo sono tutti in Serie A. Abbiamo recuperato ed ora vogliamo una gara di compattezza, concentrazione ed intensità". "Ci sono dubbi di formazione - sottolinea Baroni -. Devo valutare alcune situazioni al di là dello stop a Pezzella. Domani devo vedere chi ha più energia fisica e mentale per affrontare questo impegno. Gendrey è uscito contro l'Atalanta ed aveva un piccolo problemino che ha recuperato ma va valutato". Sull'avversario di domani, la Sampdoria di Stankovic: "Guardo agli altri con umiltà ed attenzione, ma a noi interessa il nostro percorso e la prestazione che faremo. Il fattore ambientale del Marassi deve essere invece per noi motivo di voglia, anche se poi potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi. In queste partite conta la prestazione. Situazione complicata in casa Samp? Preferisco non pensare alle condizioni in cui è l’avversario. Dobbiamo pensare a noi stessi, concentrati per fare il meglio possibile".