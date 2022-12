Lecce, ufficiale il rinnovo di Gonzalez fino al 2027

LECCE - Il centrocampista spagnolo classe 2002 Joan González ha rinnovato il contratto il Lecce fino al 30 giugno 2027. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club salentino: "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2023, con il centrocampista spagnolo (classe 2002) Joan González , fino al 30 giugno 2027". González ha collezionato fin qui 15 presenze in Serie A (13 da titolare) segnando un gol, nel pareggio per 1-1 contro il Monza l'11 settembre scorso al Via del Mare, e fornendo due assist ai propri compagni per il gol di Ceesay nell'1-1 con la Fiorentina e per la prima rete di Baschirotto nella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta.