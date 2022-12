Lecce, i convocati di Baroni per l'amichevole con il Varazdin

LECCE - Proseguono gli allenamenti del Lecce al Via del Mare. Programma personalizzato per Dermaku, Bistrovic, Banda e Pongracic (per il difensore trauma distorsivo alla caviglia destra subito nel testa alla Dacia Arena con l'Udinese). Problemi aerei dovuti al maltempo hanno impedito ad Helgason di essere presente alla seduta d'allenamento. Domani il Lecce affronterà in amichevole i croati del Varazdin al Via del Mare alle ore 14.30. Ecco la lista dei convocati di Baroni: