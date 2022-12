Doppio Gonzalez e il Lecce piega il Varazdin: buon segnale verso il campionato

LECCE - Finisce nel migliore dei modi l'amichevole del Lecce in vista della ripresa di campionato fissata il 4 gennaio al Via del Mare contro la Lazio. I giallorossi nel primo pomeriggio, hanno infatti piegato i croati del Varazdin per (2-0). Decisiva la doppietta nel primo tempo di Gonzalez, con gli ospiti che non hanno mai creato veri pericoli alla porta di Falcone, fatta eccezione per un sinistro alto di Peric nella ripresa.