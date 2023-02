In Spagna celebrano Baschirotto: c'entra Umtiti...

ROMA - Scoppia la Baschirotto-mania anche in Spagna. I media spagnoli celebrano il 26enne difensore del Lecce, partendo dai soprannomi ("Adama Traore italiano" o "Super Baschirotto"), per passare alle prestazioni in campo: sport.es, lo definisce "difensore centrale dal fisico priviliegiato", "alla pari con i migliori difensori del campionato, il suo fisico scolpito e le sue esultanze che imitano le pose di un bodybuilder lo pongo come uomo del momento in Europa". E tra le imprese di Baschirotto, per sport.es, c'è anche quella di "aver aiutato Umtiti a sentirsi di nuovo un calciatore". Il motivo? La solidità di Baschirotto aiuta il francese, che non ha più la prestanza fisica che aveva ai tempi del Barcellona, e avere accanto "Super Baschirotto", afferma sport.es, fa sentire Umtiti molto più al sicuro, aiutandone le prestazioni.