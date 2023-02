Lecce, Baroni dopo la vittoria sull'Atalanta: "Siamo piccoli, ma..."

BERGAMO - Il Lecce fa il colpaccio ed espugna il Gewiss Stadium di Bergamo. Battuta l'Atalanta di Gasperini per (2-1). Questo il commento a fine gara del tecnico dei salentini Marco Baroni, ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "Siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di aggredirli sin da subito, non era facile ma siamo riusciti a limitare l'Atalanta. La squadra ha fatto bene, con equilibrio, compattezza. Vogliamo ben figurare, anche se siamo "piccoli". Ci aiutano a migliorare queste sfide, di nuovo complimenti a tutti i miei ragazzi. Chiaro che noi cerchiamo di essere ben organizzati quando giochiamo contro queste squadre. Ci lavoriamo su questo, ci crediamo. Io sono contento, perché indipendentemente da chi gioca riusciamo a far bene. Faccio i complimenti anche a Falcone, nonostante quell'episodio finale, visto che è una cosa che gli chiedo io. Abbiamo lavorato tanto su Colombo, però non lascio mai nessuno, perché abbiamo bisogno di tutto. Dico "piccoli" perché siamo una neopromossa, la squadra più giovane del campionato. Lavoriamo tanto, c'è voglia e dedizione per fare queste prestazioni. Noi dobbiamo pensare che la qualità è fondamentale. A me quello che interessa è l'atteggiamento della squadra, quello che non dobbiamo mai sottovalutare".