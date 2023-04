Lecce, Baroni prima dell'Udinese: "Scriviamo un'altra pagina di storia"

LECCE - Il Lecce vuole tornare al successo dopo un digiuno fin troppo lungo. Al Via del Mare domani sera (18.30), bisognerà fare i conti con l'Udinese di Andrea Sottil, protagonista di un'ottima stagione. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, ha presentato con queste parole la sfida contro i friulani: "La squadra lavora sodo ogni giorno, vogliamo sfoderare una prestazione da Lecce. Se contiamo da maggio sono undici mesi che siamo in Serie A, ci manca un mese circa per scrivere una pagina di storia importante. Quella di domani è una tappa verso l'obiettivo che vogliamo tutti raggiungere. L'Udinese? Ha fisicità, corsa e qualità. Dobbiamo affrontarlo, senza paura e timore, ma con massimo rispetto".