Lecce, Baroni sfida la Juve: le parole del tecnico alla vigilia del match

Domani la Juventus sarà di scena allo Stadium contro il Lecce, con i salentini in piena lotta per non retrocedere in serie B. Alla vigilia del match, Marco Baroni ha presentato così la sfida alla truppa di Allegri: "Vogliamo conquistare i punti che servono su ogni campo per scrivere la pagina di storia che tutti vogliamo fare. Non c'è turnover, considero tutti titolari. Andremo a fare la nostra partita, lo merita l'avversario e lo merita lo stadio. Le difficoltà le sanno tutti, ma fanno parte del campionato. Dovremo giocare ogni gara come se fosse l'ultima".