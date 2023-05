Umtiti rivela: "Il Barcellona una galera, sono grato al Lecce"

Umtiti, la rivelazione sugli anni a Barcellona

Queste le parole del difensore francese: "Non so se sia stata una depressione, ma è stata davvero complicata e difficile su tutti i livelli. Mi sono chiuso molto con le persone più vicine. Ci sono stati momenti a Barcellona in cui non volevo uscire di casa. I miei amici mi dicevano sempre di uscire per farmi cambiare idea, ma io rispondevo sempre di no, che volevo stare da solo. È stato molto complicato. Sono stati quattro anni da galera. Inizialmente stavo bene, poi ho iniziato a sentire un po' di diffidenza nei miei confronti e ho capito che lì nessuno credeva in me. Sono grato al Lecce, per questo motivo non penso al futuro. Siamo concentrati sulla salvezza".