Monchi: "Contro la Lazio un bel test. Sarri? Un grande"

WALSALL (INGHILTERRA) - Aston Villa e Lazio sono pronte a scendere in campo per un test amichevole molto importante a pochi giorni dall'inizio della Premier League e della Serie A. Pochi minuti prima del fischo d'inizio della gara il ds, ex Roma e Siviglia, Monchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida e non solo.