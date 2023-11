Furia Lecce, Sticchi Damiani: "Uso diabolico del Var, un pestone..."

LECCE - "Un finale da favola, una magia costruita con tanta fatica e rovinata da un utilizzo del Var che sta diventando diabolico: è una cosa che ho già detto tempo fa: se si utilizza il VAR per spaccare il capello va fatto nei confronti del Lecce, ma anche delle altre. Così è diabolico : Thiaw subisce un mezzo pestone e si rialza subito, nessun giocatore del Milan protesta. Da adesso in poi, a ogni gol subito, cercheremo un pestone per farlo annullare. Tanto un festone si trova sempre". È chiaramente polemico il commento del presidente Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo l'incredibile 2-2 con il Milan e la rimonta 3-2 cancellata dal gol annullato Piccoli al 94' .

"Il Var ha rovinato una favola di calcio"

"L'uso del Var? Parlo di regole, se si vuole cercare un dettaglio minimo lo si trova e in alcune partite un episodio nemmeno viene visto dal Var, in altre un episodio così autorizza il Var a rovinare una favola di calcio. Noi facciamo calcio solo per passione, non facciamo business: così rischiamo di rovinare il bello di questo sport" ha aggiunto Sticchi Damiani, che poi ha chiosato: "Stasera un tiro da 35 metri che ti consente di ribaltare il risultato contro il Milan viene rovinato da questo utilizzo del Var: da oggi ogni volta che il Lecce subirà un gol cercheremo un qualsiasi pestone, anche minimo".