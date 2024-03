Caos D'Aversa, il Lecce valuta l'esonero dopo la testata: il nome più caldo

Roberto D'Aversa rischia di salutare Lecce a poche giornate dal termine della stagione. Il club del presidente Sticchi Damiani sta seriamente valutando l'esonero dell'ex tecnico di Parma e Sampdoria, dopo il ko di oggi con il Verona di Baroni e il brutto gesto finale nei confronti di Thomas Henry . Una testata che non è passata inosservata. In pole, per sostituire D'Aversa, c'è Leonardo Semplici , accostato al Sassuolo prima dell'arrivo di Ballardini.

D'Aversa a rischio esonero dopo Lecce-Verona: il Lecce pensa a Semplici

La testata di Roberto D'Aversa a Thomas Henry, nel parapiglia finale che ha caratterizzato Lecce-Verona, ha costretto il club salentino a prendere posizione e a schierarsi con fermezza contro il deprecabile gesto del proprio allenatore. Il risultato del "Via del Mare", che mette ulteriormente nei guai i salentini, non è l'unico motivo a spingere il presidente Sticchi Damiani a fare delle riflessioni. In caso di esonero, con il Lecce impegnato sabato prossimo a Salerno contro l'ultima in classifica, il favorito è Leonardo Semplici, che vanta esperienze in massima serie con SPAL e Cagliari.