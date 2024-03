Cosa rischia D'Aversa dopo la testata: tutti gli scenari possibili sulla squalifica

L’episodio di D’Aversa: i possibili provvedimenti

Il Giudice Sportivo leggerà il referto dell’arbitro Chiffi, che comunque in campo ha visto e giudicato l’episodio di D’Aversa. E qui entrano in scena i precedenti. Uno su tutti: l’aggressione di Delio Rossi, tecnico della Fiorentina, verso il suo giocatore, Adam Ljajic nel 2012. In quel caso l’allenatore pagò con una squalifica di tre mesi. A gennaio 2019 invece, in Serie C, l’allenatore della Lucchese, Savarin, colpì con una testata un giocatore avversario. Sei mesi di squalifica (fino al 30 giugno del 2019). D’Aversa aspetta di conoscere il proprio destino che si gioca su due tavoli: attende la decisione del Lecce sul proprio futuro e quella del Giudice Sportivo sulla squalifica.