Furia Sticchi Damiani, applauso polemico in tribuna contro l'arbitro di Milan-Lecce

Caos in occasione del gol del 3-0 del Milan contro il Lecce . I rossoneri hanno trovato il tris grazie al gol di Rafael Leao . Il protoghese però ha segnato con Almqvist a terra nell'area di rigore della squadra di Pioli. Mentre Leao insieme a San Siro festeggiava per il gol, il presidente del Lecce Sticchi Damiani si è alzato in tribuna per applaudire ironicamente il gesto.

Milan-Lecce, la protesta ironica di Sticchi Damiani

I giocatori in campo nel frattempo sono andati a chiedere spiegazioni all'arbitro Massimi su quanto appena accaduto. Rivedendo le immagini, si vede come Theo Hernandez ha colpito in testa in maniera fortuita Almqvist che è rimasto a terra mentre il Milan ripartiva in contropiede. Azione che si è concluso con il gol di Leao e con le telecamere che sono andate subito a pescare la reazione del presidente del Lecce.