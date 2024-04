Lecce-Empoli, sorpresa al Via del Mare: c'è l'attore Andy Garcia

Perché Andy Garcia è al Via del Mare per Lecce-Empoli?

Andy Garcia è da giorni in Salerno per girare un nuovo film dal titolo "Under the stars". Il famoso attore hollywoodiano ha fatto capolino al Via del Mare per assistere a un incontro del massimo campionato italiano. In carriera, Garcia ha recitato in numerosi film di successo, tra cui "Il Padrino-Parte III", per cui è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per aver interpretato il ruolo di Vincent Mancini, figlio illegittimo di Sonny Corleone.